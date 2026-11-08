Smashburger in de bios: ‘Pathé, mag ik jullie ook appen als mijn buurman zit te smakken?’

Is dit chill of mega asociaal?

Smokkelwaar

Ik moet iets opbiechten: toen ik een tiener was – many moons ago – ging ik regelmatig de bioscoopzaal in met smokkelwaar. En daarmee bedoel ik eten van buitenaf. Soms waren het snacks van de supermarkt om de hoek. Soms was het een McChicken-menu. En een keer was het zelfs een bak saotosoep met alle bijbehorende onderdelen. (Ja, echt. En het ergste? De foamcontainer brak nog voordat ik een hap had genomen, waardoor de geurende soep over de hele rij uitliep. Ik schaamde me dood.) Het voelde, en voelt nog steeds, illegaal om naar de film te gaan zonder iets te snaaien te hebben. En ik volgde alleen maar het voorbeeld van de bioscopen die ik op Curaçao had bezocht, waar je een pizzapunt, hotdog of kipmenu kon bestellen voor je in je stoel ging zitten. Toen vond ik het fantastisch. Inmiddels vraag ik me vooral af hoeveel mensen zich destijds aan mijn eetgedrag in de zaal hebben geërgerd.

Bios pakken, smashburger klappen

In Pathé De Kuip in Rotterdam zeiden: alleen snacks? Dat kunnen wij beter. Daar kun je sinds kort namelijk een smashburger bestellen om tijdens de film op te eten. Volgens theatermanager Rients Schipper is dit een logische stap. "We merken dat onze bezoekers steeds vaker op zoek zijn naar een complete en bijzondere avond uit. Dat begint natuurlijk met een goede film, maar lekker eten hoort daar voor mensen net zo goed bij. Met Smash [de horecazaak, red.] halen we een populair Rotterdams concept naar Pathé de Kuip en geven we bezoekers de mogelijkheid om tijdens de film te genieten van een versbereide burger. Zo maken we de beleving van naar de bioscoop gaan nóg leuker."

Nog leuker voor wie, Rients? Voor alle bezoekers die geen burger eten, maar wel twee uur in een gesloten ruimte naast de geurende wrappers vol etensresten moeten zitten? Of voor medewerkers die nu naast bergen misgegooide popcorn ook vetvlekken van alle armleuningen moeten poetsen? Begrijp me niet verkeerd: ik ben de laatste die iemand een snack tijdens de film zal ontzeggen. Exhibit A: mijn gesmokkelde maaltijden als tiener. Mijn gebrek aan fatsoen – want ja, dat was het – kon ik toen nog op mijn leeftijd afschuiven. Inmiddels weet ik beter. En van een bioscoopketen als Pathé verwacht ik eigenlijk hetzelfde.

Gebakken vlees en rauwe uien

Een warme maaltijd eten in een ruimte waar tientallen, zo niet honderden mensen twee uur lang schouder aan schouder zitten, vind ik behoorlijk asociaal. Niet iedereen zit te wachten op de penetrante geur van gebakken vlees en rauwe uien terwijl-ie probeert op te gaan in een dramafilm. Om nog maar te zwijgen over het geritsel van verpakkingen, het gesmak en die onvermijdelijke sausvingers. En anders dan in een restaurant hebben je medebezoekers er niet voor gekozen om tussen de etende mensen te zitten.

Het probleem is niet per se dat Pathé smashburgers verkoopt. Good for them, maar geef mensen de mogelijkheid om ze vóór of ná de film te eten. Maak het gezellig, zet tafeltjes neer en laat ze vooral die burger buiten de zaal opeten. Want waarom moet de complete avond uit, waar Rients het over heeft, zich per se op die ene bioscoopstoel afspelen?

Rekening houden

Dat Pathé inspeelt op de wensen van bezoekers. Prima. Give the people what they want. Vanuit commercieel oogpunt snap ik het ook: er zijn maar weinig mensen met honger die een burger afslaan als ze daar een paar euro meer voor moeten betalen. Al helemaal niet als ze al van plan waren een klein fortuin neer te tellen voor popcorn. En voordat je gaat zeiken dat ik dan maar naar een privébioscoop moet als ik hier zoveel problemen mee heb: ik snap heus dat een bioscoop een openbare ruimte is. Die is van iedereen. Maar juist omdat-ie van iedereen is, hoor je een beetje rekening met elkaar te houden. Niet alles wat de ervaring van de ene bezoekers leuker maakt, maakt die voor de rest automatisch beter.

Dus nee, wat mij betreft is dit geen geweldige toevoeging aan de bioscoopervaring. Een complete avond uit betekent niet een compleet diner in de zaal naar binnen moet kunnen schuiven. Pathé mag dan denken dat het hiermee de filmervaring verbetert, maar volgens mij vergeten ze voor het gemak de bezoekers die gewoon rustig een film willen kijken.

En nu we het toch over overlast hebben: mogen we ook het Pathé-nummer straks ook appen als iemand naast ons zijn smashburger naar binnen zit te smakken? Of is de hotline alleen bedoeld voor telefoongebruikers en mensen die hun voeten op de stoel voor hen parkeren? Asking for a friend.