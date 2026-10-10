Last van hangxiety? Probeer eens dit supplement

Herkenbaar? Sinds een jaar slik ik een supplement tegen mijn hangxiety (en anxiety in het algemeen), en voor mij werkt het écht -- dus wellicht voor jou ook.

Tryptofaan

En dat is tryptofaan, een aminozuur dat je uit eten kunt halen maar ook uit supplementen. Ik slik de variant die wordt toegevoegd aan magnesium, en inmiddels heb ik al menig vriendin overgehaald om hetzelfde te doen -- en ook zij zijn om. En tryptofaan is niet zomaar een aminozuur; het wordt een 'essentieel aminozuur' genoemd. Dat betekent dat je lichaam het nodig heeft, maar het niet zelf kan maken. Je krijgt het dus binnen via voeding. Bovendien is het een voorloper van serotonine, een neurotransmitter die onder andere betrokken is bij je stemming.

En daar zit het 'm ook in: alcohol zou dat systeem kunnen beïnvloeden. In een klein onderzoek onder gezonde mannen daalde na alcoholgebruik de hoeveelheid tryptofaan die beschikbaar was voor de hersenen. De onderzoekers vermoedden dat daardoor ook de aanmaak van serotonine kon worden beïnvloed. Ander onderzoek vond eveneens veranderingen in het serotoninemetabolisme na alcoholgebruik.

En als alcohol invloed heeft op tryptofaan en serotonine, zou extra tryptofaan de volgende dag misschien kunnen helpen om je stemming weer de goede kant op te krijgen. Klinkt logisch, toch?

Tryptofaan tegen hangxiety

Toch is het (nog?) niet genoeg bewezen dat tryptofaan écht het wondermiddel is tegen hangxiety -- daar is simpelweg nog te weinig onderzoek naar gedaan. Daar komt ook nog eens bij dat hangxiety (oftewel een 'angstige kater') niet alleen aan lichamelijke factoren kan worden toegeschreven. Een studie uit 2026 vond bijvoorbeeld verbanden tussen hangover-angst en onder andere algemene angstklachten, moeite met het reguleren van emoties en repetitief negatief denken. Een andere recente studie keek naar anxiety sensitivity: hoe bang of gevoelig iemand is voor lichamelijke en emotionele signalen van angst. Een hangxiety kan dus ook zeker meer van psychologische aard zijn.

Maar goed, voor mij werkt dit dus wél enorm goed. Ik slik het nu dagelijks (Magnesium met tryptofaan dus, te verkrijgen bij de drogist) en merk zoveel verschil wanneer ik heb gedronken. Geen hartkloppingen meer, geen angstaanvallen, geen uren piekeren over het leven of over wat ik gisteren heb gedaan en of iedereen me nog wel aardig vindt. En ik kan je vertellen: dat scheelt wel écht een hoop. Want als ik nu eens te veel heb gedronken, kan ik ontspannen vegeteren op de bank. Héérlijk. Die existentiële hangxietycrisis heb ik geen seconde gemist.

Mocht je geen supplementen willen slikken, dan krijg je tryptofaan ook gewoon binnen via je eten. Het zit onder andere in kaas en andere zuivel, eieren, kip en kalkoen, vis, soja, noten en zaden en havermout. Vooral eiwitrijke producten bevatten tryptofaan. Wel een kleine kanttekening: meer tryptofaan eten betekent niet automatisch dat je hersenen ook meteen meer serotonine aanmaken. Tryptofaan moet eerst vanuit je bloed je hersenen bereiken en concurreert daarbij met andere aminozuren uit eiwitrijke voeding.

De variant die ik slik is verder overigens goed voor je slaap, stemming en ontspanning. Win-win, dus. Daarom slik ik het altijd in de avond. Noem het placebo-effect, maar ik heb dus écht het idee dat het werkt. Thank me later.