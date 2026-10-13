Waarom Madeira hét eiland is om helemaal op te laden

Ik ben denk ik nog nooit zó zen mijn vakantie begonnen als op Madeira. En nee, dat kwam niet door mijn lange nachtrust: ik vloog al om zes uur 's ochtends vanaf Schiphol. Met wallen tot aan mijn tenen liep ik het vliegtuig in en nog geen uur nadat ik geland was, lag ik al op een massagestoel. Ik was namelijk aangekomen bij Casa Velha do Palheiro, een walhalla om volledig tot rust te komen.

Deze massage was misschien wel de lekkerste die ik ooit heb gehad. Het was een gouden combinatie van hardhandig de knopen uit mijn rug losmaken en ontspannen gekietel. En dat was hoognodig, nadat ik vier uur lang kreupel in mijn vliegtuigstoel had proberen te tukken en de dag ervoor inpakstress had. De massage werd afgetopt met een kop thee, waarna ik nog even de sauna meepakte en het zwembad indook. Als kers op de taart rolde ik het restaurant in voor een fine dining lunch.

Eiland vol spa's en sauna's

Casa Velha do Palheiro is lang niet het enige hotel waar je op Madeira heerlijk in de watten wordt gelegd: bijna alle vier- en vijfsterrenhotels op het eiland hebben wellnessfaciliteiten. Overdag kun je dus wandelen (de mooiste hikes om te doen op Madeira tip ik je hier), om 's avonds weer volledig op te laden in de spa, sauna of jacuzzi. Verblijf je in een minder luxe verblijf maar wil je hier toch gebruik van maken? Dat kan ook makkelijk, want net als bij Palheiro Spa heb je bij de meeste hotels toegang via een dagpas. Ik tip je mijn favorieten.

Quinta da Bela Vista

Gemiddelde prijs per nacht (2 personen): 300 euro

Dagpas: 35 euro

Tijdens mijn trip verbleef ik in Quinta da Bela Vista, een hotel dat heel huiselijk aanvoelt en zich in een oase van groen bevindt: mijn kamer keek uit op bananenbomen, waardoor het leek alsof ik in de jungle sliep. Alleen al daarom was ik hier de rust zelve.

Buiten dat zit je qua wellness ook gebakken: er is een kleine sauna en jacuzzi. Deze moet je (gratis) reserveren bij de receptie, want zo voorkom je dat je met wildvreemden de spa deelt. Op populaire tijden zit-ie wel snel vol. En als je er dan toch staat: je boekt er ook verschillende massages, zoals een lymfedrainagemassage.

Afkoelen doe je in het grote buitenzwembad dat uitkijkt over de baai van Funchal. Hier hebben wij nog een yogales tijdens zonsopgang gedaan, terwijl we de vogels hoorden fluiten. Wij boekten deze bij Emilie Mangoni, die (met yogamatten) bij ons langskwam.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Aqua Natura Madeira

Gemiddelde prijs per nacht (2 personen): 250 euro

Dagpas

Een sauna én jacuzzi die uitkijken over de oceaan? Ik weet genoeg. En dat terwijl de wellnessfaciliteiten bij Aqua Natura Madeira helemaal niet zo ruim zijn, maar dat zorgt juist wel weer voor een knus gevoel. Volgens hotelgasten zijn de zonsondergangen hier prachtig (beeld jezelf dan even in terwijl je bijkomt in de hottub...). Het hotel ligt in Porto Moniz, boven de beroemde natuurlijke zeebaden. Daar plons je dus zo in.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Atrio

Gemiddelde prijs per nacht (2 personen): 150 euro

Dagpas

Een wat kleinschaliger hotel is Atrio, maar het is er niet minder groen om: het is omgeven met prachtige bloemen en planten, en in de verte zie je de zee. Er is een privésauna (die je reserveert voor 15 euro per uur), een verwarmd buitenzwembad en je kan zowel lichaamsmassages, anticellulitemassages als aromatherapiemassage boeken. Het is de perfecte uitvalsbasis als je naar Madeira gaat om te hiken, want het zit dichtbij mooie wandelingen, zoals Levada do Alecrim.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

The Views Baia

Gemiddelde prijs per nacht (2 personen): 175 euro

Dagpas: Er zijn verschillende arrangementen voor niet-gasten. Zo kun je de Morning Bliss boeken voor 190 euro per stel: inbegrepen is een massage van rug en hoofd én toegang tot de spa. Met Glow Together betaal je 295 euro voor zes personen. In plaats van een massage krijg je hier een bodyscrub.

The Views Baia is een modern hotel in Funchal, de grootste stad van Madeira. Hier zit je helemaal goed als je even zero kids om je heen wilt, want het is een Adults Only accommodatie. Hallo, rust. Sommige kamers hebben hier zelfs een hydromassagebad, maar je kunt ook altijd nog een échte massage boeken. Verder zit het om andere oplaadmogelijkheden ook niet verlegen: er is een verwarmd binnenzwembad, jacuzzi, sauna, Turks stoombad, ijsfontein én een zenruimte. Al denk ik dat je van al die opties sowieso al zen wordt.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Hotel Quinta Do Furao

Gemiddelde prijs per nacht (2 personen): 200 euro

Dagpas: Vanaf 69,99 euro

Voor wandelen, natuur én ontspanning zit je bij Hotel Quinta Do Furao goed. Het verblijf ligt op een klif bij Santana, aan de noordkust - volgens locals het mooiste gedeelte van het eiland. In de buurt zijn bekende wandelingen, zoals de Caldeirão Verde. Ideaal om daarna te ontspannen in het binnen- of buitenzwembad, de sauna, jacuzzi of bij een massage. Je kunt zoal een voetreflexologie boeken, wat mij perfect lijkt na al die stappen die je daar zet.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden

Gemiddelde prijs per nacht: 200 euro

Dagpas: 35 euro

Een spa van maar liefst 1.400 vierkante meter? Count us in! Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden heeft een uitgebreide spa met binnenzwembad, jacuzzi, Finse sauna, Turks stoombad, relaxruimte en verschillende massages, zoals een met warme vulkanische stenen (die kost 110 euro voor 75 minuten). Het hotel is van oorsprong een landhuis uit de negentiende eeuw en heeft een botanische tuin. Alsof je je in een sprookje waant, dus.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden voor ieders portemonnee. Ik heb nú al keuzestress voor als ik ooit weer terugga naar Madeira. Want dat is natuurlijk een kwestie van tijd, dat snap je.