Tijd om even de cijfers erbij te halen... Want lange tijd dacht ik dat de meeste mensen hun One True Love al in hun early twenties ontmoetten, maar dat blijkt toch niethelemaal zo te zijn.

Op deze leeftijd ontmoeten we onze partner

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) onderzocht op basis van het Onderzoek Gezinsvorming 2003 van het CBS waar en wanneer Nederlanders hun partner leerden kennen. Bij dat onderzoek werden 3.900 mannen en 4.200 vrouwen tussen de 18 en 62 jaar geïnterviewd.

Wat blijkt? Uit de analyse van het NIDI bleek dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen hun toenmalige samenwoonpartner ontmoetten flink verschilde per periode. We lijken onze ware liefde dus steeds later te vinden.

Tussen 1960 en 1965: 18 jaar

Tussen 1980 en 1985: 22 jaar

Tussen 2000 en 2003: 29 jaar

De onderzoekers plaatsen daar overigens wel een kanttekening bij. De leeftijd van de deelnemers en het feit dat alleen hun toenmalige relaties werden meegenomen, hebben invloed op de uitkomsten. We weten natuurlijk niet wie er nu nog daadwerkelijk bij elkaar zijn.

Eerste liefde of tweede grote liefde?

Niet alleen je leeftijd, maar ook je relatieverleden blijkt een rol te spelen. De mensen die nog met hun eerste samenwoonpartner samen waren, hadden die partner gemiddeld op hun twintigste ontmoet. Mensen die eerder met iemand anders hadden samengewoond, waren gemiddeld 31 jaar toen ze hun toenmalige partner leerden kennen. Kijk, dat scheelt ineens best een hoop.

Je eerste grote liefde hoeft dus zéker niet degene te zijn met wie je uiteindelijk oud wordt.

Online daten

Ook de manier waarop je iemand ontmoet, hangt samen met je leeftijd. Uit CBS-onderzoek dat in 2011 werd gepubliceerd bleek dat Nederlanders die hun partner online, via relatiebemiddeling of een contactadvertentie ontmoetten, op dat moment gemiddeld 35 jaar oud waren. Weer een stukje ouder dus, maar zo gek vind ik dat ook niet. De meeste dertigers hangen immers niet meer wekelijks in de kroeg of club en hebben simpelweg minder momenten waarop ze een potentiële partner kunnen ontmoeten. En dus grijpen veel mensen naar de apps.

Interessant detail: dit onderzoek stamt nog uit de tijd voordat datingapps als Tinder en Bumble hun intrede deden. Ik kan me zo voorstellen dat het nu alweer een stuk anders is, want de datingapps blijven natuurlijk immens populair.

Steeds meer Nederlanders zijn vrijgezel

Ben je de dertig inmiddels gepasseerd en heb je de liefde van je leven nog niet ontmoet? I feel you. Maar gelukkig bevinden we ons in goed gezelschap. Uit cijfers van het CBS, gepubliceerd in augustus 2026, blijkt dat het aandeel vrijgezelle Nederlanders de afgelopen jaren is toegenomen. Dat kost ons overigens per maand ook bizar veel extra geld (je leest hier precies hoeveel dat is).

Onder vrouwen tussen de 25 en 35 jaar is bijvoorbeeld ruim een kwart vrijgezel. Bij mannen in deze leeftijdscategorie is dat ruim een derde. Zelfs tussen de 35 en 45 jaar heeft één op de vijf Nederlanders geen partner.

Mocht je dus het gevoel hebben dat je de boot hebt gemist omdat iedereen om je heen inmiddels gesetteld lijkt te zijn: de cijfers laten zien dat je lang niet de enige bent. Toch een schrale troost als je je even eenzaam voelt.